В Кремле заявили, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

Кремль не был предупрежден о выводе американского контингента из Сирии, Турция также не сообщила Москве о планах по проведению военной операции на севере страны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы еще не знаем, какие войска выводятся оттуда, в каком объеме, выводятся ли они», - сказал он.

Песков добавил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией в регионе.

Пятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы его страны готовы к проведению военной операции по обеспечению безопасности на севере Сирии. Позже, 7 октября, турецкий лидер добавил, что США начали выводить войска с указанной территории - именно там Анкара собиралась провести операцию по созданию зоны безопасности.

При этом в Вашингтоне заявили, что эвакуация американских военнослужащих не означает полного вывода контингента.

Также стало известно, что накануне, 7 октября, турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов «Сирийских демократически сил» (SDF) на северо-востоке Сирии, в провинции Хасеке.