Юмашева рассказала о реакции простых американцев на ее допрос ФБР

Совет Госдумы обсудит в среду, 9 октября, инцидент, который произошел с депутатом Ингой Юмашевой в аэропорту Нью Йорка. Об этом рассказала сама Юмашева, отметив, что провокации в российско-американских отношениях устраивают отдельные политические силы, а в США далеко не все хотят конфликта с РФ.

«Завтра, 9 октября, на Совете Госдумы будем обсуждать инцидент, который произошел со мной в США. Но хочу сказать, что мы должны помнить, что есть американский народ, есть много здравомыслящих американцев, которые там, на форуме "Диалог Форт-Росс", ко мне подходили, причем это были как простые американцы, так и должностные лица, и выражали свое недоумение и возмущение произошедшим в аэропорту Нью-Йорка. Поэтому мы должны понимать, что есть американский народ и есть действия отдельных политических сил, для которых такого рода провокации, так скажем, палки в колеса в возможность выстраивать взаимодействие между Россией и США сегодня по тем или иным причинам выгодно», - заявила народная избранница.

При этом Инга Юмашева подчеркнула, что нормальные отношения между Россией и США необходимы с точки зрения безопасности для всего мира, поскольку обе страны имеют ядерное оружие.

«Мы должны помнить о перспективе, о будущем. И должны помнить о том, что Россия и США - две крупнейшие ядерные державы. И нормальный диалог, взаимовыгодное сотрудничество необходимы ни только нашим двум странам, но и всему миру, поскольку это вопрос безопасности», - подчеркнула депутат.

Напомним, несколькими днями ранее Инга Юмашева отправилась в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». В аэропорту Нью-Йорка депутата задержали сотрудники ФБР и час вели ее допрос. После случившегося посольство России в Соединенных Штатах направило в американский Госдепартамент ноту протеста.