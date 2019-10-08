Астроном оценил опасность надвигающегося на Землю метеорного потока

Главное, во время наблюдения за метеорным потоком, чтобы ничего не упало. И если человек загадывает желание, то ничего плохого в этом нет. Считает сотрудник кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики УРФУ Павел Скрипниченко.

«Если вам очень хочется верить, то загадывайте пожалуйста. Но дело в том, что метеорные потоки – это реальные частицы, которые попадают в атмосферу планет. Они могут быть разных размеров. В подавляющем большинстве это очень мелкие объекты, которые полностью сгорают в атмосфере. Но в поток может попасть и крупные объект. Поэтому я, как специалист по астероидно-кометной опасности, когда вижу метеоры, то загадываю одно желание: чтобы ничего не упало на меня», - рассказал «Звезде» Павел Скрипниченко.

По его словам, метеорный поток Дракониды – это регулярное явление, которое случается в первой декаде октября. Ничего сверхъестественного в нем нет. Это точно такой же метеорный поток, как и Персеиды и Леониды. Метеорный поток Дракониды – называется так, потому что его радиант лежит в созвездии Дракона. Радиант – это условное место на небе, откуда сходятся все треки метеоров.

«На ночном небе вспыхивают и прочерчивают на небе треки метеоры – это частицы кометного происхождения, небольшие по своим размерам. На больших скоростях, зачастую превышающие скорость звука, они сгорают в атмосфере и оставляют после себя вспышки», - объяснил ученый.

Скрипниченко добавил, что для наблюдения за метеорным потоком не требуется никакого специального оборудования, оптики. Лучше уехать за город, где не будет мешать искусственная городская подсветка.

Астроном пояснил, почему метеорный поток Дракониды называют непредсказуемым. По его словам, за некоторыми метеорными потоками ученые наблюдают столетиями. Им известно и время и количество метеоров, которое можно ожидать.

«Есть ряд метеорных потоков, которые изучены хуже. И мы не всегда можем точно быть уверены в какую дату может наблюдаться максимум и какое будет метеорное число. А есть мало изученные и мало популярные потоки, типа Дракониды. Они менее предсказуемы, чем Персеида или Леонида», - рассказал астроном.

Напомним, в среду утром, 9 октября, можно будет увидеть пик метеорного потока. По прогнозам, на небе будут видны до нескольких сотен вспышек, однако, по словам Скрипниченко, раз за Драконидами будет наблюдать не очень удобно, поскольку Луна светит очень ярко.