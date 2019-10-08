Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах

Министерство финансов РФ и министерство казначейства и финансов Турции подписали межправительственное соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах. Об этом сообщается на сайте российского Минфина.

Отмечается, что договор направлен на расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также на обеспечение бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами двух стран.

«Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики также предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приема российских карт "МИР" на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT - системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС)», - говорится в сообщении Минфина.

С российской стороны соглашение подписал вице-премьер Антон Силуанов, с турецкой - министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

Одной из целей документа, помимо увеличения и постепенного перехода к использованию национальных валют при расчетах между Россией и Турцией, является повышение привлекательности рубля и лиры для компаний. Кроме этого, Москва рассчитывает, что российские и турецкие эмитенты смогут выпускать долговые ценные бумаги на национальных рынках двух стран.