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Астрономы предупредили о приближении пика непредсказуемого метеорного потока

Тамара Астапенкова
15:06 08.10.2019
Девятого октября произойдет интересное и редкое явление.
Астрономы предупредили о приближении пика непредсказуемого метеорного потока
© Фото: Pixabay

В среду утром, 9 октября, можно будет увидеть пик метеорного потока Дракониды. По прогнозам, на небе будут видны до нескольких сотен вспышек. Такое явление случается крайне редко, сказала директор Московского планетария Фаина Рублева.

«Непредсказуемость потока заключается в том, что в разные моменты активности количество вспышек может быть разное. Обычно у потока Дракониды наблюдается до 20 вспышек в час. Но бывали случаи, когда доходило и до нескольких сотен. У метеорных потоков, обычно, известно количество вспышек, которого они достигнут при пике. Девятого октября случится интересное явление - количество вспышек превысило обычное в разы», - пояснила Рублева.

Необычность этого метеорного потока еще в том, что вспышки будут разные по цвету: могут встречаться желтоватые и красноватые. Но, несмотря на пик, заметить метеорный поток будет не так-то просто. По словам директора Московского планетария, при взгляде на ночное небо можно ничего и не увидеть. Первая вспышка заставит себя ждать час и более.

Фаина Рублева посоветовала тем, кто хочет увидеть всю красоту метеорного потока Дракониды, уехать подальше от крупных городов, которые своей подсветкой могут помешать наблюдениям. Смотреть стоит в область между Большой и Малой Медведецей. Именно в этом месте должны появиться метеоры Дракониды. Лучше всего лежать на спине на земле.

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