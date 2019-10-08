Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова.

«Представление прокуратуры удовлетворить частично, направить дело на рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы в новом составе», - огласила постановление судья.

На время повторного рассмотрения дела «Седьмой студии» в Мещанском суде фигуранты по-прежнему останутся под подпиской о невыезде.

Напомним, районный суд 11 сентября решил вернуть дело прокурору. Это случилось после получения результатов комплексной экспертизы, которую защита расценила как «развал позиции обвинения».

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011-2014 годах Министерство культуры России выделило свыше 214 миллионов рублей. Для реализации проекта режиссер создал автономную некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия», сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие, как считают правоохранители, заведомо недостоверную информацию об их количестве и цене. Всего, уверены следователи, было похищено более 130 миллионов рублей, выделенных из российского бюджета.