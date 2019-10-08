СМИ раскрыли подробности выписки Заворотнюк

Частный медицинский центр, где Анастасия Заворотнюк проходила лечение, она покинула еще в субботу. Об этом сайту «Комсомольской правды» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение выписать актрису на выходных было якобы связано с тем, чтобы не привлекать лишнего внимания в будние дни.

Также, по информации источника газеты, в целях конфиденциальности актриса лежала в клинике под вымышленной фамилией и с другой датой рождения. Из-за этого операторы медцентра даже не были в курсе, проходит Заворотнюк у них лечение или нет.

Родственники артистки и близкие друзья продолжают скрывать информацию о состоянии ее здоровья. Согласно публиковавшимся ранее в СМИ данным, у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому - опухоль головного мозга, от которой четыре года назад скончалась певица Жанна Фриске.

По мнению некоторых экспертов, болезнь якобы могла возникнуть из-за процедуры ЭКО, благодаря которой у актрисы и ее мужа Петра Чернышева около года назад родилась дочь.