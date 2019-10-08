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В Союзе российских пивоваров усомнились в возможности запрета крафтового пива в РФ

Роман Захаров
15:26 08.10.2019
По словам исполнительного директора Союза российских пивоваров Вячеслава Мамонтова, в РФ все пиво, в том числе то, которое называют крафтовым, делается по существующим ГОСТам.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Pixabay

Абсолютно все пиво, представленное на российском рынке, производится по ГОСТу, а понятие крафтовое - не более чем маркетинговый ход. Так исполнительный директор Союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов прокомментировал «Звезде» информацию о возможном запрете на производство в РФ так называемого крафтового пива.

«Не все так, как пишут СМИ. Технический регламент Таможенного союза о безопасности алкогольной продукции был принят в конце 2018 года. Вступает в силу в 2021 году с переходным периодом вступления в 2024 году. В регламенте сказано, что пивом называется продукция, которая произведена из 50% солода, 50% несоложеного сырья и 5% сахара. То, что комментируют про 80% солода, 20% несоложеного сырья и 2% сахара, - этого в регламенте нет, это есть в российском Федеральном законе № 171, который регламентирует производство алкогольной продукции в России. Понятие крафтовое пиво - это не сорт, не вид пива, не технология производства, это маркетинговый ход, который говорит о том, что продукт произведен на небольшой, частной пивоварне. Пиво, которое называют крафтовым, - это пиво, произведенное по существующим ГОСТам и техническим условиям. С вступлением в силу нового регламента ГОСТы будут или оставлены, или частично переработаны. Технические условия предприятий, которые производят пиво, должны соответствовать ГОСТам. Продукция, которая выпускается, проходит все стадии проверки. И кто-то придумал, что крафтовое пиво нужно узаконить. А это просто маркетинговый элемент. В России любое авторское или крафтовое пиво делается по существующим ГОСТам», - сказал специалист.

Ранее появилась информация, что в России, возможно, прекратится производство крафтового пива. Это якобы может произойти сразу после вступления в силу нового регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2021 году. Документ регламентирует вопросы безопасности алкогольной продукции, и его положения будут обязательными к исполнению на территории Российской Федерации.

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