В Самаре требуют наказать известного блогера Гусейна Гасанова

В Самаре требуют наказать известного блогера из Санкт-Петербурга Гусейна Гасанова, который устроил ночной заезд по городу на 11 автомобилях с нарушениями правил дорожного движения.

В минувшие выходные Гусейнов приехал в Самару, чтобы пообщаться со своими поклонниками. Но многих разозлила выходка интернет-звезды: по городу промчался кортеж из дорогих иномарок, который возглавлял Gelandewagen красного цвета. Все происходящее блогер снимал на видео и выкладывал в соцсети.

На опубликованных записях можно увидеть, что машины ехали, нарушая ПДД, выезжали на встречную полосу, подрезали друг друга, превышали допустимую скорость.

Записи уже изучили в полиции. Все собственники автомобилей установлены. Четверо нарушителей привлечены к административной ответственности, в отношении остальных проводится проверка.