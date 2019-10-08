Турция завершила подготовку к операции в Сирии

Во вторник, 8 октября, в министерстве обороны Турции сообщили о завершении подготовки к новой операции на севере Сирии.

Как уточняется в сообщении турецкого военного ведомства, безопасная зона и так называемый мирный коридор были созданы с целью обеспечения безопасности сирийцев.

«Это будет способствовать стабильности и спокойствию нашего региона. Генштаб ВС Турции никогда не допустит создания террористического коридора на наших границах», - цитирует заявление Reuters.

Пятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы его страны готовы к проведению военной операции по обеспечении безопасности на севере Сирии. Позже, 7 октября, турецкий лидер добавил, что США начали выводить войска с указанной территории – именно там Анкара собиралась провести операцию по созданию зоны безопасности.

Также накануне стало известно, что турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов на северо-востоке Сирии, в провинции Хасеке. По информации СМИ, информации о жертвах пока не поступало.