Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения

Пресс-секретарь российского лидера не видел среди поздравлений Владимиру Путину посланий от президентов США и Украины. Об этом сегодня Дмитрий Песков рассказал журналистам.

При этом представитель Кремля добавил, что по дипломатической почте бывают и запоздания.

Седьмого октября Владимир Путин отметил свое 67-летие. Как рассказал его пресс-секретарь, глава государства провел этот день в кругу родных и близких друзей. По телефону его поздравили не менее десяти зарубежных коллег.