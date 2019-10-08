Специальное учение «Эшелон-2019» стартовало на полигоне Мулино

Сегодня на территории Российской Федерации на полигоне 333-го Центра боевой подготовки «Мулино» дан старт специальному учению «Эшелон-2019» с силами и средствами материально-технического обеспечения государств-членов ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Владислав Щегрикович.

На церемонии открытия специального учения «Эшелон» начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сказал:

«Сегодня в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство" начинается первое практическое мероприятие с воинскими контингентами - специальное учение "Эшелон"».

Он отметил, что учение проводится впервые.

«Необходимость подобного формата продиктована актуальностью развития системы МТО Войск (Коллективных сил) ОДКБ как одного из важнейших направлений обеспечения коллективной безопасности ОДКБ», - сказал Сидоров.

Генерал-полковник также отметил, что развитие данного направления поддержали и утвердили соответствующими решениями Совет министров обороны и Комитет секретарей советов безопасности ОДКБ.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ выразил уверенность в том, что специальное учение «Эшелон-2019» будет способствовать взаимному обмену опытом между подразделениями МТО государств-членов ОДКБ, формированию единых подходов в обеспечении Войск (Коллективных сил) ОДКБ в различных условиях обстановки, созданию условий к дальнейшей унификации образцов вооружения и военной техники.

В ходе проводимого впервые учения будут отрабатываться вопросы организации материально-технического обеспечения в интересах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ во время совместной операции по локализации вооруженного конфликта.

В учении под руководством заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Андрея Булыги принимают участие военнослужащие Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и оперативная группа Объединенного штаба. Всего задействованы около 900 военнослужащих и более 250 единиц техники.

На первом этапе учения отрабатываются вопросы организации материально-технического обеспечения перегруппировки формирований КСОР ОДКБ, порядок пересечения государственной границы, а также организация погрузки вооружения, военной и специальной техники на железнодорожный транспорт, в том числе с помощью танкового мостоукладчика МТУ-20.

Второй этап учения посвящен организации материально-технического обеспечения формирований КСОР ОДКБ в ходе совместной операции по локализации вооруженного конфликта. Будут отрабатываться вопросы восполнения расхода ракет, боеприпасов и других материальных средств, размещения полевого склада горючего на местности, организации обслуживания и ремонта вооружения и военной техники.

Подразделения также отработают эвакуацию техники к местам ремонта силами ремонтно-эвакуационных групп, подачу боеприпасов и других материальных средств с использованием авиации (Ми-8), произведут развертывание района массовой заправки техники и многие другие элементы, необходимые для успешных действий войск в современных конфликтах.

Специальное учение «Эшелон-2019» с силами и средствами МТО государств-членов ОДКБ проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство - 2019». Учения определены Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2019 год, утвержденным решениями Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.