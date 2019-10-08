Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре

Россияне в начале следующего месяца будут отдыхать три дня - со 2 по 4 ноября включительно. Об этом напомнил замруководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) Иван Шкловец.

«В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября», - приводит слова Шкловца «Интерфакс».

Ранее в Роструде сообщили, что последний день этого года будет рабочим, поскольку 31 декабря выпадает на вторник. Длительные новогодние выходные ожидают россиян с 1 по 8 января. В федеральной службе добавили, что выходные 4 и 5 января, которые совпадают с праздничными днями каникул, переносятся на 4 и 5 мая соответственно. Это означает, что в 2020 году россияне на первые майские праздники будут отдыхать пять дней подряд.