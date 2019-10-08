Турция стягивает тяжелую бронетехнику к сирийской границе

Турецкие власти дислоцируют тяжелую бронетехнику у границы с Сирией. Военные готовятся к крупной операции по освобождению территории на севере САР от курдских формирований.

Кадры переброски техники выкладывают в Сеть очевидцы. На них в том числе видны армейские тягачи, перевозящие танки.

Масштабную военную операцию не поддерживают в США. По неофициальной информации, в Белом доме готовы были согласиться только на действия «умеренного» масштаба. Однако Вашингтону и Анкаре не удалось договориться: американский контингент был отозван с сирийско-турецкой границы. Президент Америки Дональд Трамп также пообещал Турции неприятности, если оставшиеся 50 военнослужащих пострадают во время операции.