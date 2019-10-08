Автоэксперт рассказал, когда необходимо отказаться от летней резины

Автомобилистам Москвы и Подмосковья пора задуматься о зимней автомобильной резине. С таким советом к жителям столичного региона обратился автоэксперт Борис Темненков.

Он напомнил водителям о необходимых мерах предосторожности на занесенных первой поземкой дорогах. Так, эксперт советует избегать резких маневров, торможений и ускорений, особенно на машинах с приводом на задние колеса.

Кроме того, Темненков рекомендует вести себя осторожнее на эстакадах, дорожное покрытие которых промерзает в первую очередь.

«На "липучку" желательно переходить уже при нулевой температуре воздуха, так как летняя резина в таких условиях теряет свои качества. Для шипованных покрышек уже необходимы устойчивый мороз и первый снег, потому что на асфальте они ведут себя непредсказуемо», - рассказал автоэксперт.

Тем временем синоптики опасений автоэксперта не разделяют. Накануне заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил о грядущем потеплении в столичном регионе. По словам метеоролога, воздух прогреется до 12 градусов, причиной чего станет поступление атлантических воздушных масс.