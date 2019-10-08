В НАК сообщили о 15 предотвращенных терактах на Северном Кавказе в 2019 году
С начала 2019 года на Северном Кавказе было предотвращено 15 террористических преступлений и ликвидировано 30 ячеек, готовивших теракты. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета в Пятигорске сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников.
Боевики готовили нападения в местах массового пребывания людей, на объектах религиозных организаций. Также планировались атаки на сотрудников правоохранительных органов.
Бортников также отметил, что благодаря реализации комплекса силовых и профилактических мер было существенно снижено количество преступлений террористической направленности на территории Северного Кавказа. Так, в 2017 году было совершено 15 атак, в 2018-м - шесть, а с начала текущего года - два.
В заседании НАК приняли участие члены Национального антитеррористического комитета, полпред президента РФ в СКФО, председатели ряда антитеррористических комиссий в субъектах России, представители правоохранительных органов и спецслужб.