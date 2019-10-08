В России сделают бесплатными туалеты на вокзалах

Посещение туалетов на железнодорожных вокзалах дальнего следования в крупных городах России станет бесплатным для всех граждан. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. Об этом заявил начальник Дирекции железнодорожных вокзалов Георгий Геворкян.

По его словам, плату перестанут брать на 344 вокзалах, которыми управляет организация.

Подобные изменения решили ввести из-за обращений граждан, которые были недовольны стоимостью. Руководство РЖД решило провести финансовую проверку, в результате которой выяснилось, что услуга не приносит дохода на 87 вокзалах, передает РИА Новости.