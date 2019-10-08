Александр Калашников назначен директором ФСИН
Ранее Калашников занимал пост начальника УФСБ по Красноярскому краю.
© Фото: УФСБ по Красноярскому краю
Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний назначен Александр Калашников. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, о чем говорится на официальном интернет-портале правовой информации.
Калашников окончил Академию ФСБ, свою службу начинал обычным сотрудником и в дальнейшем перешел на работу в контрразведку. На посту главы УФСБ Республики Коми и Красноярского края запомнился жестким и волевым стилем работы.