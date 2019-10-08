СМИ сообщили об обысках в кабинете вице-мэра Красноярска Логинова
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают в служебном кабинете чиновника.
© Фото: Андрей Стернин, РИА Новости
Сотрудники регионального управления ФСБ пришли с обысками в кабинет первого заместителя мэра Красноярска Владислава Логинова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.
«Да, работаем в кабинете Логинова», - цитирует агентство представителя ФСБ, который не стал разглашать других подробностей.
Владислав Логинов занимает кресло вице-мэра Красноярска с ноября 2017 года. Чиновник курирует вопросы муниципального имущества и градостроительства.