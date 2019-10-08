Шойгу рассказал о планах по открытию юнармейских центров «Авангард» по всей стране

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил важность военно-патриотического воспитания молодежи. Выступая на селекторном совещании, он рассказал о планах в ближайшее время создать в разных регионах страны юнармейские центры «Авангард».

«Они станут местом проведения культурно-просветительских форумов, военно-спортивных игр, тематических смен, а также экспериментальной площадкой для новых педагогических методик и образовательных технологий», - отметил министр.

Шойгу подчеркнул, что инициатива по открытию центров «Авангард» поддержана президентом РФ Владимиром Путиным, ведомство уже приступило к ее реализации.

Ранее, 10 сентября, министр дал старт строительству военно-патриотического центра воспитания молодежи «Авангард» на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» в Подмосковье. В торжественной церемонии принимали участие мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Чиновники заложили камень в основание будущего центра.