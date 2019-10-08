Суд продлил арест Майкла Калви до следующего года

Домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви продлен на три месяца, до 13 января. Соответствующее ходатайство следствия удовлетворил Басманный суд Москвы.

На тот же срок продлен и домашний арест советника фонда по финансовым услугам Филиппа Дельпаля.

«Ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 13 января в отношении обвиняемых Калви и Дельпаля подлежит удовлетворению», - говорится в заявлении судьи.

Уголовное дело по факту хищения 2,5 миллиарда у банка «Восточный» возбудили в феврале. По подозрению в совершении преступления задержали шесть человек. Ранее сообщалось, что суд арестовал все имущество Калви и недвижимость родственников других фигурантов дела на территории России.