Суд продлил арест Майкла Калви до следующего года
Основатель фонда Baring Vostok останется под арестом до 13 января.
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Домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви продлен на три месяца, до 13 января. Соответствующее ходатайство следствия удовлетворил Басманный суд Москвы.
На тот же срок продлен и домашний арест советника фонда по финансовым услугам Филиппа Дельпаля.
«Ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 13 января в отношении обвиняемых Калви и Дельпаля подлежит удовлетворению», - говорится в заявлении судьи.
Уголовное дело по факту хищения 2,5 миллиарда у банка «Восточный» возбудили в феврале. По подозрению в совершении преступления задержали шесть человек. Ранее сообщалось, что суд арестовал все имущество Калви и недвижимость родственников других фигурантов дела на территории России.