Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд продлил арест Майкла Калви до следующего года

Анна Касаткина
13:26 08.10.2019
Основатель фонда Baring Vostok останется под арестом до 13 января.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви продлен на три месяца, до 13 января. Соответствующее ходатайство следствия удовлетворил Басманный суд Москвы.

На тот же срок продлен и домашний арест советника фонда по финансовым услугам Филиппа Дельпаля.

«Ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 13 января в отношении обвиняемых Калви и Дельпаля подлежит удовлетворению», - говорится в заявлении судьи.

Уголовное дело по факту хищения 2,5 миллиарда у банка «Восточный» возбудили в феврале. По подозрению в совершении преступления задержали шесть человек. Ранее сообщалось, что суд арестовал все имущество Калви и недвижимость родственников других фигурантов дела на территории России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.10.2019, 17:30
В Крыму ответили на планы США по «сдерживанию» России в Черном море
Дата07.10.2019, 20:00
Шойгу провел переговоры с министром обороны США
Дата07.10.2019, 14:05
Ласицкене призвала уйти в отставку руководство ВФЛА
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата08.10.2019, 12:44
Шойгу: заводские летные испытания нового воздушного танкера завершатся в мае
Дата08.10.2019, 09:53
Взять город без боя: чем напугал фашистов легендарный военачальник Ази Асланов
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:59 В стране и мире
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
14:40 В стране и мире
Видео
Турция стягивает тяжелую бронетехнику к сирийской границе
14:22 В стране и мире
Видео
Автоэксперт рассказал, когда необходимо отказаться от летней резины
14:20 В стране и мире
В НАК сообщили о 15 предотвращенных терактах на Северном Кавказе в 2019 году
13:57 В стране и мире
В России сделают бесплатными туалеты на вокзалах
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Мать «девочки-бэтмена» рассказала, как прошла первая операция
Экс-пилот ВВС США рассказал о поглотившей торпеду «темной материи» в Тихом океане
Кинологи назвали самые «вредные» породы собак
Видео
Пассажирский лайнер разминулся в небе с баллистической ракетой США: видео
В России сделают бесплатными туалеты на вокзалах
Видео
Кардашьян крестила детей в Армении: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.