Песков рассказал о роли России в конфликте на Украине

В Кремле считают, что разрешение конфликта на Украине является более важной задачей, чем определение в нем роли Москвы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко: «Не надо после меня говорить, что это [ситуация на юго-востоке Украины] не конфликт России и Украины».

Дмитрий Песков подчеркнул, что то, кто кого кем считает - это совершенно не важно, главное, по словам пресс-секретаря, то, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов.

«Главное - важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему», - добавил он.

Кроме этого, Песков уточнил позицию Кремля по ситуации на Украине. По его словам, Москва не считает себя участницей этого конфликта, она никогда не была и не будет стороной противостояния в Донбассе.