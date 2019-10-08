Стали известны имена обладателей Нобелевской премии по физике

Представители Нобелевского комитета назвали обладателей премии по физике за 2019 год. Ими стали астрономы и астрофизики Джеймс Пиблз, Дидье Келоз и Мишель Майор. Об этом Нобелевский комитет сообщил на своей официальной странице в Twitter.

Церемония награждения по традиции должна состояться в Стокгольме 10 декабря - в этот день умер шведский изобретатель и учредитель премии Альфред Нобель. Каждый победитель получит премию в сумме девяти миллионов шведских крон, или почти один миллион долларов США. Четыре из пяти завещанных им выплат обычно вручаются в Стокгольме, премия мира - в Осло.

Ранее Нобелевскую премию по физиологии или медицине получили Уильям Кэлин, Питер Рэтклифф, Грегг Семенза, которые выяснили, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода.

Завтра будут определены обладатели премии по химии, в четверг - по литературе. В пятницу, 11 октября, станет известен обладатель Нобелевской премии мира.