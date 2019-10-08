В ДНР назвали условия для отвода своих сил с линии соприкосновения

Ополченцы Донецкой народной республики готовы отвести силы и средства на линии разграничения в районе населенного пункта Петровское. Об этом представители ДНР уведомили представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Процесс отведения вооружений начнется сразу после того, как международные наблюдатели подтвердят готовность украинских военнослужащих к аналогичным действиям, а именно к устранению зафиксированных СММ ОБСЕ нарушений - отводу боевой техники на участке разведения. Процесс может растянуться на три дня, отметили в ДНР. Условным сигналом к началу отвода сил и средств должна стать запущенная сигнальная ракета белого цвета.

Представители Народной милиции ДНР через своего представителя в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня в Донбассе предоставили дополнительные гарантии соблюдения режима тишины на время проведения мероприятий.