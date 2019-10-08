Песков оценил слова Трампа о стремлении наладить отношения с Россией

Заявление Дональда Трампа о стремлении поладить с Москвой расходится с действительностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать звучащую в США критику в адрес Трампа за то, что он дружелюбен по отношению к России.

По словам Пескова, американский лидер не раз заявлял о «ремонте двусторонних отношений», а также о том, что нужно «поладить с Россией». Но смысл этих слов, уверен пресс-секретарь Путина, не раскрыт до сих пор.

«Непонятно, что это означает, потому что действительность наших взаимоотношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями президента Трампа. К сожалению, это можно констатировать», - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента добавил, что эта «действительность гораздо более печальная». В Кремле видят ежедневные проявления, которые еще более усугубляют атмосферу недоверия между Москвой и Вашингтоном.

О том, что США нужно «поладить с Россией», Дональд Трамп заявлял в июне 2019 года, в преддверии встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.