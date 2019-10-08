В Кремле отреагировали на возможный выход США из Договора по открытому небу

В Кремле оценили информацию о возможном выходе США из Договора по открытому небу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, необходимо дождаться официального ее подтверждения.

Он подчеркнул, что до сих пор подобных подтверждений не поступало. Тому, что публикуют СМИ в США, в Кремле не доверяют, уточнил Песков.

«Американские СМИ все меньше и меньше можно считать достоверным источником на фоне того шторма, который сейчас происходит в информационном поле в Америке», - сказал он.

Ранее о возможном выходе США из договора заявил председатель комитета палаты представителей Соединенных Штатов Элиот Энгел. Он направил письмо протеста советнику президента по национальной безопасности Роберту О’Брайену, в котором выразил глубокую обеспокоенность происходящим, так как американцы могут потерять возможность «следить за военными перемещениями в России».

Договор по открытому небу действует с 2002 года. Он устанавливает режим открытого неба, позволяя странам-участницам совершать облеты территорий друг друга и открыто собирать информацию о военной деятельности и вооружении.