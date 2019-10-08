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Вернувшаяся в Россию после допроса ФБР Юмашева призвала продолжать диалог с США

Лина Давыдова
12:53 08.10.2019
Инга Юмашева назвала произошедший с ней эпизод с допросом со стороны ФБР «неприятным» и «неожиданным».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Депутат Госдумы Инга Юмашева дала первые комментарии после возвращения из США в Россию. 

В первую очередь она поблагодарила всех, кто поддерживал ее - коллег, представителей госаппарата и друзей. В то же время Юмашева выразила благодарность «здравомыслящим» американцам, которых тоже возмутил произошедший инцидент.

«Хочу поблагодарить тех здравымыслящих американцев, которые, несмотря ни на что, подходили ко мне, возмущались произошедшим, кто-то извинялся за то негостеприимство, которое было проявлено по отношению ко мне», - отметила Юмашева.

Депутат также назвала произошедший с ней инцидент «неприятным» и «неожиданным». Вместе с тем она пояснила, что он стал отражением сегодняшнего состояния российско-американских отношений.

 «Мы должны понимать, что есть американский народ с великой историей, с традициями и есть действия и позиция отдельных политических кругов, которые пытаются играть на противоречиях в российско-американской системе, у которых есть желание продвигать антироссийскую пропаганду. По-человечески эпизод очень неприятный и неожиданный. Но в то же время это лишь отражение того состояния российско-американских отношений, которое мы сегодня наблюдаем уже не первый год».

Юмашева также призвала к продолжению диалога с США, несмотря на случившееся.

«Пока есть здравые силы в американском обществе, нужно продолжать взаимодействие. Мы ни в коем случае не должны скатываться до антиамериканской истерии, мы должны быть рассудительнее наших партнеров. Россия и впредь будет настаивать на выстраивании конструктивного взаимодействия с нашим заокеанским партнером, поскольку это вопрос безопасности не только России и США, но и всего мира в целом», - подчеркнула Юмашева.

Депутат Госдумы Инга Юмашева отправилась в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». В аэропорту Нью-Йорка ее час допрашивали сотрудники ФБР. В России возмутились действиями американских спецслужб.

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