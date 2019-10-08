Путин наградил астронавта NASA Хейга орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества. Столь высокой награды Хейг удостоился за проявленную храбрость и высокий профессионализм во время исполнения служебного долга в условиях, связанных с повышенным риском для жизни, и при возникновении нештатной ситуации.

Речь идет о событиях 11 октября 2018 года, когда астронавт NASA Ник Хейг вместе с российским коллегой Алексеем Овчининым на космическом корабле «Союз МС-10» стартовали к Международной космической станции с космодрома Байконур.

Из-за аварийной ситуации с ракетой-носителем «Союз-ФГ» космонавты были вынуждены аварийно вернуться на Землю в спасательной капсуле, испытав при этом сильнейшие перегрузки.

Согласно выводам комиссии по расследованию ЧП, благополучный исход обеспечили безотказная российская автоматика и правильные действия экипажа космического корабля, который в критической ситуации сохранил хладнокровие и четко следовал предусмотренным на этот случай инструкциям. Позже оба космонавта оказались на орбите.