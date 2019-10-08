Задержанная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вернулась в Россию

Депутат Государственной думы Российской Федерации Инга Юмашева вернулась в Россию. Об инциденте стало известно 6 октября. Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал парламентария в аэропорту Нью-Йорка, куда Юмашева прилетела для участия в форуме «Диалог Форт-Росс».

Посольство России в Соединенных Штатах направило официальную ноту протеста в Госдепартамент после случившегося. По словам посла России в США Анатолия Антонова, сотрудник ФБР предложил Юмашевой «пообщаться в неформальной обстановке».

Позже Юмашева высказалась по поводу отношений между Россией и США. Она считает, что учиненный ей допрос, невыдача виз российским делегатам для участия в Генассамблее ООН и российского-американском форуме «Диалог Форт-Росс» - «звенья одной цепи».