Улицу в Цхинвале переименовали в честь Путина

Между тем, свой очередной день рождения Владимир Путин решил отметить в кругу родных и близких ему людей. Накануне праздника он вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу отправился в тайгу любоваться осенней природой .

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