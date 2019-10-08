Улицу в Цхинвале переименовали в честь Путина
Таким образом в Южной Осетии решили поздравить российского лидера со знаменательной датой.
© Фото: Пресс-служба президента России
Власти Южной Осетии приняли решение изменить название одной из улиц в Цхинвале. Отныне улица Московская будет носить имя президента России Владимира Путина.
«В день рождения президента России Владимира Владимировича Путина принято решение переименовать одну из красивейших улиц Цхинвала», - цитирует ТАСС слова мэра города Алана Кочиева.
По его словам, таким образом в Южной Осетии решили поздравить российского лидера со знаменательной датой.
Между тем, свой очередной день рождения Владимир Путин решил отметить в кругу родных и близких ему людей. Накануне праздника он вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу отправился в тайгу любоваться осенней природой.