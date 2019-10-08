Мать «девочки-бэтмена» рассказала, как прошла первая операция

Мать Луны Феннер - американской девочки, которая страдает от редкого заболевания - прокомментировала итоги первой операции, которую российские медики провели накануне. Процедура длилась около часа и прошла благополучно, отметила женщина в разговоре со «Звездой». Из-за огромного родимого пятна на лице Луна получила прозвище «девочка-бэтмен».

«Операция шла час, делали ее только на лбу. Луна чувствует себя хорошо. Я немного устала, потому что мне нужно следить за ней каждую минуту. Повязку с лица она не снимает», - рассказала мать ребенка Кэрол.

На родине девочки врачи были готовы оказать ей необходимую помощь, однако выставили непомерный счет за свои услуги, около полумиллиона долларов. К тому же ребенку предстояло пройти через 80 лазерных операций. Для семьи такие условия оказались неприемлемыми, и тогда взяться за лечение Луны согласились краснодарские медики. Они предложили более щадящий и менее дорогостоящий способ лечения.