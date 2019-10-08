В Госдуме России назвали возможные сроки возобновления полетов в Грузию

Восстановление регулярного авиасообщения между Россией и Грузией возможно в ближайшем будущем. Однако точные сроки сейчас не могут быть названы. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Он прокомментировал итоги встречи межпарламентской группы диалога Россия - Грузия. Вопрос возобновления полетов между двумя странами обсуждался с представителями Минтранса в кулуарах Думы, добавил Калашников.

«Этот вопрос обсуждается, министр транспорта точных дат не назвал, но я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Политики должны пойти на диалог, и мы должны понять, что наши граждане будут в безопасности, прилетев в Грузию», - рассказал «Звезде» парламентарий.

С грузинской стороны о важности возобновления диалога заявил глава политической партии «Альянс патриотов Грузии».

Из-за недопонимания во время проведения Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси в городе возникли беспорядки, впоследствии ставшие массовыми и вылившиеся в штурм парламента. Позже Владимир Путин запретил российским авиаперевозчикам полеты в Грузию, дав поручение Правительству РФ обеспечить скорейшее возвращение временно находящихся на территории Грузии сограждан, а также их багажа.