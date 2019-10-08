VVP 67: в небе над США появилось поздравление для Путина с днем рождения

Житель Лос-Анджелеса снял на видео странное явление в небе: в воздухе буквально «зависли» буквы VVP, а также число 67.

На ролике, опубликованном в социальной сети, видно, как «автором» послания стал небольшой самолет, кружащий в небе. Кто и зачем написал данное сообщение - пока неизвестно.

Как предположил сам автор ролика, кто-то таким образом, возможно, решил поздравить президента России Владимира Путина с днем рождения, которое российский лидер праздновал 7 октября.

В комментарии к ролику автор рассуждает о том, что загадочные VVP могут быть отсылкой к Владимиру Владимировичу Путину, а 67, соответственно, возрастом президента РФ.

Ролик был опубликован в Instagram.