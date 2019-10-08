Главу центра, где лечился актер Марьянов, будут судить

Расследование уголовного дела в отношении Оксаны Богдановой, директора частного реабилитационного центра «Феникс», в котором проходил лечение актер Дмитрий Марьянов, завершено. Следственный комитет передал все материалы в прокуратуру.

«Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), и в оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ)», - сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Следователи установили, что в период нахождения Марьянова в реабилитационном центре от него неоднократно поступали жалобы на плохое самочувствие и боль в ноге. Персонал учреждения информировал об этом директора и настаивал на госпитализации артиста. Самостоятельно обратиться в больницу Марьянов не мог - с собой у него не было телефона, а глава центра, зная о смертельной опасности, запретила врачам вызывать скорую и решила продолжить адаптацию актера в стенах «Феникса». Кроме того, по указанию директора сотрудники центра вводили Марьянову внутримышечные препараты «Галоперидол» и «Феназепам», приобретенные у неизвестных производителей, с неустановленными сроками годности.

Видя, как страдает артист, один из пациентов вызвал скорую помощь со своего телефона. Прибывшие врачи госпитализировали Марьянова в больницу, где он и скончался.

«Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери», - рассказали в СК.

По словам врачей, при своевременном направлении актера в больницу его жизнь удалось бы спасти. Марьянов скончался в октябре 2017 года на 48-м году жизни. Обвиняемая директор центра «Феникс» Оксана Богданова свою вину не признает.