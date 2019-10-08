Таран грузовиком автомобилей в Германии признали терактом

Власти рассматривают как теракт инцидент с грузовиком в немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан (провинция Гессен). Фура 7 октября протаранила восемь автомобилей, в результате чего пострадали 17 человек.

Злоумышленник угнал грузовик, выбросив из кабины водителя, пока автомобиль стоял на светофоре. Затем он умышленно пошел на таран припаркованных легковых автомобилей. Семь получивших травмы людей по-прежнему остаются в больницах, один из них - в критическом состоянии.

В полиции устанавливают личность преступника. По данным СМИ, за рулем грузовика находился 30-летний выходец из Сирии с террористическим прошлым.

Похожее происшествие произошло в Берлине в 2016 году. Преступник въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки в центре города. Тогда погибли 12 человек и еще 48 получили ранения.