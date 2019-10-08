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Бутылку с письмом советских моряков нашли в Бразилии

Ивана Живкович
11:34 08.10.2019
Местные жители выложили письмо в соцсети, чтобы им помогли разобрать написанное.
Бутылку с письмом советских моряков нашли в Бразилии
© Фото: Paula Souza, Arquivo Pessoal

Необычная история произошла на атлантическом побережье бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, когда туда приехала группа молодых людей. В какой-то момент одна из девушек заметила, что ее младший брат играет со стеклянной бутылкой, внутри которой находится письмо. Открыв сосуд, друзья обнаружили, что бумага намокла. Кроме того, текст был на другом языке, и прочитать написанное они не смогли. Молодые люди опубликовали бумагу в социальных сетях. Спустя несколько часов послание удалось перевести.

«Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции», – говорится в письме.

© Paula Souza, Arquivo Pessoal

Возможно, МРХ — это Министерство рыбного хозяйства. Что же касается приказов и постановлений не употреблять спиртное, то, вероятно, речь идет о так называемом «сухом законе», который был введен Михаилом Горбачевым 17 мая 1985 года, сообщает издание Globo.

Найденный лист бумаги отдали на экспертизу в лабораторию по сохранению и восстановлению артефактов Университета Пелотас.

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