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Задержанная ФБР депутат Госдумы оценила отношения России и США

Анна Касаткина
10:17 08.10.2019
Инга Юмашева заявила, что подобные инциденты становятся тенденцией в двустороннем взаимодействии.
Задержанная ФБР депутат Госдумы оценила отношения России и США
© Фото: Инга Юмашева Facebook

Задержанная для допроса ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Госдумы РФ Инга Юмашева высказалась об отношениях России и США. По ее словам, подобные инциденты становятся тенденцией во взаимодействии двух стран.

Юмашева считает, что допрос, невыдача виз российским делегатам для участия в Генассамблее ООН и российского-американском форуме «Диалог Форт-Росс» - «звенья одной цепи».

«Вижу, что это, к сожалению, становится определенного рода тенденцией в российско-американских отношениях», - заявила она в интервью «России 24» .

Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс», в течение часа допрашивали в аэропорту. МИД России в связи с этим выразил протест.

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