Предполагаемого виновника гибели горняков в Якутии нашли мертвым в СИЗО

Экс-начальника рудника «Мир» в Якутии Алексея Бурксера обнаружили мертвым в СИЗО. Бурксер являлся обвиняемым по делу о гибели восьми горняков на шахте два года назад.

Бывшего начальника и главного инженера предприятия Александра Манна арестовали 7 октября. Их обвинили в нарушении правил безопасности при проведении горных работ, которые повлекли гибель людей и причинение крупного ущерба. Следствие считает, что Бурксер и Манн были в курсе того, что в день трагедии на шахте прорвало дамбу, однако не остановили работ и не вывели сотрудников из зоны затопления.

Тело Бурксера нашли в следственном изоляторе 8 октября. Смерть мужчины признана ненасильственной. По факту произошедшего отделу по особо важным делам поручено проведение проверки, сообщили в СУ СКР по Республике Саха (Якутия).

Авария на руднике «Мир» горнорудной компании «Алроса» произошла 4 августа 2017 года. В тот момент в шахте находился 151 рабочий. На поверхность подняли 143 шахтера, трое из которых попали в больницу, остальных обнаружить не удалось. Через три недели поиски работников остановили, так как ведение любых подземных работ стало невозможным из-за угрозы нового схода воды.