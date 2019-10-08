Самолет сразу после взлета совершил жесткую посадку под Магаданом

Частный самолет-амфибия Л-4 экстренно сел в Магаданской области. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ на транспорте.

По информации следователей, инцидент произошел около 14 часов по местному времени при взлете с посадочной площадки «Магадан-13». На борту двухмоторного судна находился только пилот, он не пострадал. Во время жесткой посадки у самолета была повреждена нижняя часть фюзеляжа.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следствие рассматривает три версии инцидента: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности самолета.

По факту жесткой посадки самолета также проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта».



