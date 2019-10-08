Онколог назвал возможную причину выписки Заворотнюк из клиники

Выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из клиники, о которой сегодня сообщили СМИ, может быть связана с перерывом в лечении либо с его неэффективностью. К таким выводам пришел врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина Игорь Долгополов.

В разговоре со «Звездой» он сообщил, что глиобластома, которая якобы была диагностирована у Заворотнюк, не лечится в тех случаях, когда ее удаление хирургическим путем невозможно. При должном лечении и получении поддерживающей терапии пациенты с таким диагнозом крайне редко живут дольше двух лет.

«Насколько я знаю, человек уже долго лечится, и не только в нашей стране. Срок жизни пациентов с таким диагнозом от момента его постановки и с лечением - около двух лет. Найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от нее, вы найдете примерный ответ, почему ее выписали. Ситуация, в которой человека выписывают из клиники и переводят домой может означать несколько вещей: пациент может быть выписан на перерыв в лечении либо прописанное лечение неэффективно. То есть он выписывается на паллиативную терапию домой», - рассказал врач-онколог.

Ранее СМИ опубликовали информацию о срочной госпитализации Заворотнюк в реанимацию одной из столичных клиник. Актрису перевели на искусственную вентиляцию легких и ввели в состояние искусственной комы. Утверждалось, что позже она пришла в себя и смогла дышать самостоятельно.

Согласно опубликованным данным, которые так и не подтвердили ни сама Анастасия Заворотнюк, ни ее близкие, у актрисы была диагностирована неоперабельная глиобластома - злокачественная опухоль головного мозга.