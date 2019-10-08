Трамп заявил, что в Сирии осталось около 70 тысяч «террористов из Европы»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о нахождении на территории Сирии около 70 тысяч пленных боевиков ИГИЛ* и их родственников. Американский лидер отметил, что все они – преимущественно граждане европейских стран. Он упомянул об этом, перечисляя заслуги своей страны в борьбе с терроризмом.

«Там есть 60-70 тысяч боевиков с семьями, включая жен боевиков, убитых в боях. Многие из этих людей являются гражданами европейских стран, в частности, Германии и Франции, но те отказываются принимать их назад», - приводит слова Трампа Fox News.

Между тем, ранее Трамп заявил, что США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии и не станут ее поддерживать. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что страна намерена создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат, но его американский коллега заявил, что достаточно сделал для освобождения Сирии от террористов.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ.