Названы самые «перегруженные» туристами страны

В Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) составили рейтинг стран, «перегруженных» туристами. Анализ был проведен в расчете на одну квадратную милю, или 2,59 квадратных километров.

На первой строчке оказался Пхукет в Таиланде: ежегодно его посещают более 9,2 миллиона гостей, то есть более 25 тысяч посетителей в день. Таким образом, на одну квадратную милю приходится 5090 туристов.

Второе место досталось испанской Пальма-де-Мальорка, где насчитывается 2918 туристов на милю, а на третьей позиции - Паттайя (2762).

Также в пятерку вошли Париж с показателем 1174 туриста на милю, и Барселона - 605 туристов на квадратную милю.

В перечне оказались Анталья, Токио, Дубай, Стамбул, Бали, Мекка, Гонконг, Лондон и Бангкок. Рейтинг был опубликован на сайте АТОР.