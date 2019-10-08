США: эвакуация военных из Сирии не означает вывода войск

В Вашингтоне заявили, что эвакуация военнослужащих США, присутствующих на севере Сирии в районе, где предполагалось проведение турецкой операции по созданию зоны безопасности, не равнозначна полному выводу войск.

«Речь идет о перемещении небольшого числа военных, и они будут перемещены на другие базы в Сирии. Это происходит сейчас», - цитирует РИА Новости заявление вашингтонской администрации.

Напомним, ранее США отказались поддерживать операцию Турции в Сирии. В Пентагоне отметили, что вооруженные силы США больше не будут участвовать в любой подобной операции.