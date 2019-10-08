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Кинологи назвали самые «вредные» породы собак

Наталия Майорова
00:32 08.10.2019
В перечне оказались бульдоги, бигли, мастиффы и чау-чау.
Кинологи назвали самые «вредные» породы собак
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Кинологи составили рейтинг наиболее вредных пород собак, которые практически не поддаются дрессировке. При этом такая «упертость» вовсе не является свидетельством плохой сообразительности животных, а считается чертой характера питомца.

На первом месте в рейтинге оказалась афганская борзая. Несмотря на то, что она сохранила внешний вид своих предков, а также черты их характера, но на оклики эта собака отзывается крайне неохотно. Афганские борзы имеют очень чувствительную психику. Этих собак нередко сравнивают с котами.

На втором месте оказались басенджи. Эти собаки практически не умеют лаять, а звуки, которые присуще только этой породе, отдаленно напоминают урчание. Басенджи постоянно умываются, чем также напоминают котов. А вот выдрессировать эту породу вряд ли возможно.

Бульдоги заняли третью позицию рейтинга. Эти собаки считаются одними из самых преданных и благородных, а также являются хорошими охранниками. Хозяевам данных пород следует проявить терпение при дрессировке бульдогов, поскольку они так же непросто ей поддаются.

Отличаются скверным характером и чау-чау: этим собакам необходимо строгое воспитание. В перечне оказались также русская борзая, бладхаунд, пекинесы и мастифф. Безнадежными в дрессировке принято считать биглей: эти собаки практически не воспринимают простые команды. На последней строчке рейтинга – бассет, который, по мнению кинологов, совершенно не пригоден к выполнению команд, сообщает портал AmurMedia.

Ранее в МЧС РФ рассказали, как остановить агрессивную собаку, планирующую нападение. Спасатели перечислили список действий, которые стоит предпринять.

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