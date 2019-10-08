В Минторге США ввели санкции в отношении 28 компаний КНР
По мнению США, ограничения связаны с якобы нарушением прав человека, в частности, представителей национальностей уйгуров, казахов и нескольких других мусульманских меньшинств.
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress
В Министерстве торговли Соединенных Штатов Америки внесли в антикитайский санкционный список еще 28 местных организаций из-за ситуации с уйгурами на территории КНР.
«Эти 28 организаций определены правительством США как занимающиеся деятельностью, идущей вразрез с внешнеполитическими интересами США», - цитирует ТАСС текст официального документа.
В нем отмечается, что ограничительные меры в отношении китайских корпораций связаны, по мнению США, с их якобы нарушением прав человека, в частности, представителей национальностей уйгуров, казахов и нескольких других мусульманских меньшинств.