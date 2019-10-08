США отказались поддерживать Турцию в операции на севере Сирии

США отказались поддерживать операцию Турции на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

В американском военном ведомстве отметили, что вооруженные силы США больше не будут участвовать в любой подобной операции.

По словам пресс-секретаря Пентагона Карлы Глисон, несмотря на то, что воздушное пространство Сирии для Турции не закрыто, теперь турецким ВВС «будет сложнее самостоятельно координировать полеты в этом районе».

В свою очередь, представитель Пентагона Джонатан Хоффман добавил, что США «не одобряют операцию Турции на севере Сирии».

«Вооруженные силы США не поддержат и не будут участвовать в любой подобной операции», - цитирует Хоффмана Reuters.

Пятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы его страны готовы к проведению военной операции по обеспечении безопасности на севере Сирии. Позже, 7 октября, турецкий лидер добавил, что США начали выводить войска с указанной территории – именно там Анкара собиралась провести операцию по созданию зоны безопасности.

Также накануне стало известно, что турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов на северо-востоке Сирии, в провинции Хасеке. По информации СМИ, информации о жертвах пока не поступало.