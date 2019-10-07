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СМИ: бизнесмены из США пытались сменить руководство украинского «Нафтогаза»

Анна Касаткина
10:03 07.10.2019
Целью заговора было заключение выгодных контрактов с американскими компаниями.
СМИ: бизнесмены из США пытались сменить руководство украинского «Нафтогаза»
© Фото: Jaap Arriens Globallookpress

Бизнесмены из Соединенных Штатов пытались установить новое руководство государственной компании Украины «Нафтогаз» весной этого года. Целью манипуляции было заключение выгодных контрактов на поставку сжиженного газа из США с компаниями союзников президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванные источники.  

По данным источников, якобы главными фигурами заговора были двое предпринимателей из Флориды, Лев Парнас и Игорь Фруман, и нефтяной магнат Гарри Сарджент-третий, связанные с Республиканской партией США. Весной бизнесмены пытались заменить председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева на директора по интегрированному бизнесу Андрея Фаворова. Последнему Сарджент сообщил о поддержке Трампом стремления наладить поставки газа из США на Украину.

План предпринимателей потерпел крах после проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах Владимиру Зеленскому в мае, утверждает агентство, при этом подчеркивается, что сразу после выборов министр энергетики США Рик Перри потребовал от Зеленского сменить наблюдательный совет «Нафтогаза».

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