СМИ: бизнесмены из США пытались сменить руководство украинского «Нафтогаза»
Бизнесмены из Соединенных Штатов пытались установить новое руководство государственной компании Украины «Нафтогаз» весной этого года. Целью манипуляции было заключение выгодных контрактов на поставку сжиженного газа из США с компаниями союзников президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванные источники.
По данным источников, якобы главными фигурами заговора были двое предпринимателей из Флориды, Лев Парнас и Игорь Фруман, и нефтяной магнат Гарри Сарджент-третий, связанные с Республиканской партией США. Весной бизнесмены пытались заменить председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева на директора по интегрированному бизнесу Андрея Фаворова. Последнему Сарджент сообщил о поддержке Трампом стремления наладить поставки газа из США на Украину.
План предпринимателей потерпел крах после проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах Владимиру Зеленскому в мае, утверждает агентство, при этом подчеркивается, что сразу после выборов министр энергетики США Рик Перри потребовал от Зеленского сменить наблюдательный совет «Нафтогаза».