В Гидрометцентре России рассказали о скором возвращении тепла

В конце недели жителей столичного региона ждет долгожданное потепление. О приходе бабьего лета в Москву в разговоре со «Звездой» сообщил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, начало рабочей пятидневки будет ощутимо холодным, однако уже к концу недели воздух заметно прогреется до комфортных значений.

«Начало недели будет холодным, завтра температура сохранится на этом уровне, но без снегопада. Ранее выпал мокрый снег и даже образовался в некоторых районах временный покров. В дальнейшем атмосферные потоки станут более западными, до этого они были северными, начнет поступать более теплый атлантический воздух и, соответственно, температура придет в климатическую норму. Сейчас она ниже нормы на четыре-пять градусов», - рассказал Голубев.

Рассуждая о прогнозе погоды на предстоящую неделю, метеоролог поспешил успокоить автомобилистов. По его мнению, переходить на шипованную зимнюю резину еще рано.

«К выходным наступят заметные прояснения и 10-12 градусов выше ноля - это вполне реальная температура. Менять автомобильную резину на зимнюю пока еще рано», - добавил синоптик.

Накануне в 16 регионах Центральной России был объявлен желтый уровень погодной опасности. Россияне успели ощутить заметное похолодание и сильный ветер. Тула и вовсе скрылась под снегом. Похожая ситуация наблюдалась во Владимирской, Воронежской, Орловской и Рязанской областях.

Кроме того, в Москве и Подмосковье было объявлено штормовое предупреждение: порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Местным жителям рекомендовали не укрываться под деревьями и рекламными щитами, а также не парковаться возле шатких конструкций.