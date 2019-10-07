В США стартовал самый зрелищный в мире фестиваль воздушных шаров: видео

В городе Альбукерке американского штата Нью-Мексико стартовал крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров. В небо взмыли десятки аэростатов необычных форм и расцветок.

Первые воздушные шары запустили на рассвете: сначала зрители могли полюбоваться, как эффектно они смотрятся в темноте, а затем - на фоне восхода солнца. Во время этого запуска можно было увидеть аэростаты в виде различных животных, персонажей сказок и мультфильмов и даже статуи Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро.

Фестиваль в Альбукерке ежегодно привлекает около миллиона туристов. Участники могут не только наблюдать за полетом воздушных шаров, но и прокатиться на них. С высоты птичьего полета открывается вид на уникальный ландшафт Нью-Мексико: пустыню, скалы и каньоны.