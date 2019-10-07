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Директор Заворотнюк отреагировал на сообщения в СМИ о смерти актрисы

Ян Брацкий
09:21 07.10.2019
Представитель актрисы добавил, что близкие Заворотнюк не готовы давать официальные комментарии о состоянии ее здоровья.
Директор Заворотнюк отреагировал на сообщения в СМИ о смерти актрисы
© Фото: Natalia Shakhanova, Globallookpress

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов обратился к журналистам с просьбой прекратить спекуляции вокруг здоровья своей подопечной.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня». Христов опроверг данную информацию и призвал верить только официальным сообщениям.

При этом директор актрисы добавил, что ее близкие пока не готовы давать какие-либо комментарии о состоянии здоровья женщины, и попросил уважать это решение.

 «Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», - заявил директор артистки в интервью телеканалу НТВ.

К выводу о том, что актрисы больше нет в живых, журналисты пришли после общения с представителями клиники, в которой она якобы проходит лечение от злокачественного образования в мозгу. Медперсонал заявил, что пациентка с такой фамилией у них не числится. Спустя некоторое время близкий друг Заворотнюк на условиях анонимности опроверг трагические выводы прессы.

Ранее, по слухам, Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга. Состояние женщины резко ухудшилось в середине сентября, после чего она перестала появляться на светских мероприятиях и размещать новые фотографии в социальных сетях.

Актрису якобы госпитализировали в одну из ведущих онкологических клиник Москвы, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас, по данным СМИ, врачам удалось вывести Заворотнюк из критического состояния, но прогнозы по-прежнему неутешительные. 

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